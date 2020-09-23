Правительство создало центр, который будет руководить трансплантациями

23 сентября, 2020, 15:27

Кабинет Министров создал государственное учреждение "Украинский центр трансплантат-координации"

Распоряжение о создании принято на заседании правительства 23 сентября.

"Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о создании специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплантат-координации" с отнесением его к сфере управления указанного Министерства", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, "Украинский центр трансплантат-координации" осуществляет руководство учреждениями здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и / или осуществляют деятельность, связанную с трансплантацией, координирует деятельность субъектов организации и оказания медицинской помощи с применением трансплантации.