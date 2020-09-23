 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство создало центр, который будет руководить трансплантациями

Правительство создало центр, который будет руководить трансплантациями


фото: gettyimages
Кабинет Министров создал государственное учреждение "Украинский центр трансплантат-координации"

Распоряжение о создании принято на заседании правительства 23 сентября.

"Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о создании специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплантат-координации" с отнесением его к сфере управления указанного Министерства", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, "Украинский центр трансплантат-координации" осуществляет руководство учреждениями здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и / или осуществляют деятельность, связанную с трансплантацией, координирует деятельность субъектов организации и оказания медицинской помощи с применением трансплантации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать