Правительство создало центр, который будет руководить трансплантациями
23 сентября, 2020, 15:27
Кабинет Министров создал государственное учреждение "Украинский центр трансплантат-координации"
Распоряжение о создании принято на заседании правительства 23 сентября.
"Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о создании специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплантат-координации" с отнесением его к сфере управления указанного Министерства", - говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке, "Украинский центр трансплантат-координации" осуществляет руководство учреждениями здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и / или осуществляют деятельность, связанную с трансплантацией, координирует деятельность субъектов организации и оказания медицинской помощи с применением трансплантации.
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