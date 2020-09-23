Полиция Германии проверяет нелегальных работников мясокомбинатов, украинцы - в их числе
Об этом пишет "Европейская "Правда.
"Немецкая полиция обыскала более 40 домов и предприятий в пяти немецких землях рано утром в среду в рамках расследования незаконного ввоза в страну иностранных рабочих для работы в мясоперерабатывающей промышленности", - пишет издание.
По словам представителя федеральной полиции, правоохранители намерены допросить более 80 иностранных рабочих, в основном из стран Восточной Европы, не входящих в ЕС, таких как Украина и Беларусь.
Отмечается, что в центре расследования находятся две компании, которые подозреваются в незаконном ввозе рабочих в Германию для работ по упаковке мяса.
В издании напомнили, что в этом году мясоперерабатывающий сектор Германии подвергся критике за широкое использование наемных сотрудников-мигрантов, поскольку ненадлежащие условия работы стали причиной нескольких вспышек коронавируса на предприятиях.
В частности, расследование ведется по десяти основным подозреваемым в возрасте от 41 до 56 лет. Из них восемь мужчин и две женщины.
"Речь идет об обвинении в преступной и коммерческой контрабанде и подделке документов. Во время обысков были конфискованы ценности на сумму 1,5 миллиона евро", - отметили в ЕП.
Так, две компании обвиняются в том, что они привозили в Германию рабочих с поддельными документами, организовывали проживание и транспорт, а взамен получали за свои услуги часть зарплат работников.
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