Полиция Германии проверяет нелегальных работников мясокомбинатов, украинцы - в их числе

23 сентября, 2020, 13:16

Немецкие правоохранители намерены допросить 80 иностранных рабочих, в числе которых есть украинцы, в рамках расследования в отношении двух компаний, которые подозреваются в незаконном завозе рабочих для упаковки мяса

Об этом пишет "Европейская "Правда.

"Немецкая полиция обыскала более 40 домов и предприятий в пяти немецких землях рано утром в среду в рамках расследования незаконного ввоза в страну иностранных рабочих для работы в мясоперерабатывающей промышленности", - пишет издание.

По словам представителя федеральной полиции, правоохранители намерены допросить более 80 иностранных рабочих, в основном из стран Восточной Европы, не входящих в ЕС, таких как Украина и Беларусь.

Отмечается, что в центре расследования находятся две компании, которые подозреваются в незаконном ввозе рабочих в Германию для работ по упаковке мяса.

В издании напомнили, что в этом году мясоперерабатывающий сектор Германии подвергся критике за широкое использование наемных сотрудников-мигрантов, поскольку ненадлежащие условия работы стали причиной нескольких вспышек коронавируса на предприятиях.

В частности, расследование ведется по десяти основным подозреваемым в возрасте от 41 до 56 лет. Из них восемь мужчин и две женщины.

"Речь идет об обвинении в преступной и коммерческой контрабанде и подделке документов. Во время обысков были конфискованы ценности на сумму 1,5 миллиона евро", - отметили в ЕП.

Так, две компании обвиняются в том, что они привозили в Германию рабочих с поддельными документами, организовывали проживание и транспорт, а взамен получали за свои услуги часть зарплат работников.

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