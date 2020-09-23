Осенью в украинскую армию планируют призвать более 13 тыс. юношей

23 сентября, 2020, 16:45

В октябре-декабре в ряды украинской армии на срочную службу призовут 13 570 человек

Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 23 сентября.

"Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4970 человек, в Госпогранслужбу - 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшены на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Освободившийся финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн ", - отметил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

Он отметил, что на срочную военную службу в октябре-декабря 2020 года будут призываться: "годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27- летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от срочной службы ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb