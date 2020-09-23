Официальный курс: доллар подорожал до рекордного значения с начала года
23 сентября, 2020, 09:13
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 23 сентября 2020 года на отметке 28,20 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 22 сентября курс составлял 28,20 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 23 сентября установлен на уровне 33,12 грн/евро. По состоянию на 22 сентября курс составлял 33,20 грн/евро.
На наличном рынке 23 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,20, продают - по 28,25 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн/$.
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