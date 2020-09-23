НБУ до конца года введет дополнительные требования к банковским договорам

23 сентября, 2020, 16:36

Национальный банк Украины до конца года введет дополнительные требования к банковским договорам о предоставлении финансовых услуг

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"Мы планируем до конца этого года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг. Речь идет об открытии и обслуживании счета в банке, потребительском кредите и банковском вкладе. Чтобы вы в самом начале отношений с банком понимали условия финансовой услуги", - говорится в сообщении .

В пресс-службе отметили, что в середине августа НБУ обнародовал проект дополнительных требований к договорам и уже провел их первое обсуждение с рынком. Сейчас регулятор разрабатывает замечания, комментарии и предложения от банков.

В НБУ добавили, что сейчас при подписании договора с банком, даже если это договор присоединения, в нем должно быть полное описание услуги, ее стоимость и расходы по ней. Также в договоре должны быть прописаны санкции и штрафы или иная ответственность в случае ненадлежащего исполнения условий договора.

Кроме того, отметили в НБУ, банковские догвора не могут ограничивать права потребителя финансовых услуг.

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