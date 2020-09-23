Нафтогаз сообщил об 11,5 млрд грн чистого убытка в первом полугодии 2020 года

23 сентября, 2020, 11:53

НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2020 года понес убытки в 11,5 млрд грн против 24,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Консолидированный чистый убыток Группы Нафтогаз за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Согласно с консолидированным финансовым отчетом за шесть месяцев, доход компании за этот период составил 71,9 млрд грн, что на 21% ниже аналогичного периода прошлого года (90,6 млрд грн).

В пресс-службе отметили, что за шесть месяцев 2020 года компания добыла 7,2 млрд куб. м и реализовала 9,4 млрд куб. м природного газа.

Так, по информации компании, чистые денежные средства от операционной деятельности составили 15,6 млрд грн; общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд грн. Кроме того, общая сумма дивидендов, выплаченных Нафтогазом в государственный бюджет в январе-июне составила 39,6 млрд грн, которые, включая 8,5 млрд грн дивидендов, выплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.

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