Нафтогаз сообщил об 11,5 млрд грн чистого убытка в первом полугодии 2020 года
Об этом сообщила пресс служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Консолидированный чистый убыток Группы Нафтогаз за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
Согласно с консолидированным финансовым отчетом за шесть месяцев, доход компании за этот период составил 71,9 млрд грн, что на 21% ниже аналогичного периода прошлого года (90,6 млрд грн).
В пресс-службе отметили, что за шесть месяцев 2020 года компания добыла 7,2 млрд куб. м и реализовала 9,4 млрд куб. м природного газа.
Так, по информации компании, чистые денежные средства от операционной деятельности составили 15,6 млрд грн; общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд грн. Кроме того, общая сумма дивидендов, выплаченных Нафтогазом в государственный бюджет в январе-июне составила 39,6 млрд грн, которые, включая 8,5 млрд грн дивидендов, выплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.
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