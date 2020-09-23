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Espreso.tvОбществоНаблюдательная миссия ОБСЕ начала работу перед местными выборами в Украине

Наблюдательная миссия ОБСЕ начала работу перед местными выборами в Украине

23 сентября в Украине начинает работу Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые состоятся 25 октября

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

22 сентября первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла главу Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами Ингибйорг Гисладоттир.

По приглашению украинской стороны 23 сентября в Украине начинает работу Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября.

Эмине Джапарова отметила, что Украина последовательно поддерживает беспристрастную, автономную и деполитизированную деятельность БДИПЧ по мониторингу выборов в государствах - участниках ОБСЕ. Дипломат также отметила, что МИД Украины будет оказывать всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

Джапарова отметила, что впервые местные выборы пройдут в новых условиях в рамках проведения реформы децентрализации, в связи с чем в стране наблюдается беспрецедентно высокий уровень внимания к выборам. Она также привлекла внимание к тому, что выборы будут проводиться в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации части территории Украины со стороны Российской Федерации.

Глава наблюдательной миссии Гисладоттир положительно оценила приглашение Украиной международных наблюдателей на местные выборы, а также проинформировала об основных этапах работы Миссии в предвыборный и постэлекторальный периоды.

Стороны подчеркнули важность международного наблюдения за выборами как ключевого элемента развития демократических процессов и дальнейшего совершенствования избирательных систем в государствах.

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