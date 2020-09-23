На Львовщине водитель отказался проходить весовой контроль и высыпал щебень на дорогу

23 сентября, 2020, 21:12

В селе Гамалеевка на трассе Киев-Чоп водитель грузовика отказался от прохождения весового контроля, после чего высыпал щебень на проезжую часть дороги

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области в Facebook.

"Сегодня на автомобильной дороге М-06 Киев - Чоп в селе Гамалеевка случилась неприятная ситуация, когда водитель грузового транспортного средства, с целью избежания ответственности, отказался от прохождения габаритно-весового контроля и высыпал груз (щебень) на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В частности, инспекторы Укртрансбезпекы составили протокол за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, предусматривающей ответственность от 17 до 34 тысяч гривен, а также за отказ от прохождения габаритно-весового контроля, предусматривающий штрафные санкции в размере от 1,7 до 3,4 тыс. гривен.

Инспекторы патрульной полиции составили протокол по статье 139 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер для их устранения), согласно которой предусмотрен штраф 340 грн.

Кроме этого, перевозчик обеспечил и оплатил услуги экскаватора и дополнительный грузовой автомобиль для устранения последствий нарушения.