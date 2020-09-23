Лига чемпионов: результаты матчей вторника
23 сентября, 2020, 08:06
22 сентября состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
22 сентября
"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) 2:1
Голы: Клаэссон, 39 (пен.), Кабелла, 70 - Пелкас, 32
На 7-й минуте Пелкас не реализовал пенальти
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) 1:2
Голы: Битон, 9 - Собослай, 49, Окугава, 57
"Славия" (Чехия) - "Мидтюлланд" (Дания) 0:0
Повторные матчи состоятся 30 сентября.
- Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента".
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