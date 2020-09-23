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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты матчей вторника

Лига чемпионов: результаты матчей вторника


фото: Getty Images
22 сентября состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация. Плей-офф

22 сентября

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) 2:1

Голы: Клаэссон, 39 (пен.), Кабелла, 70 - Пелкас, 32

На 7-й минуте Пелкас не реализовал пенальти

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) 1:2

Голы: Битон, 9 - Собослай, 49, Окугава, 57

"Славия" (Чехия) - "Мидтюлланд" (Дания) 0:0

Повторные матчи состоятся 30 сентября.

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