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Espreso.tvСпортЛидер "Барселоны" эмоционально попрощался с одноклубниками

Лидер "Барселоны" эмоционально попрощался с одноклубниками


фото: Getty Images
Уругвайский форвард Луис Суарес попрощался с игроками и персоналом испанской "Барселоны"

Об этом сообщил журналист RAC1 Жерар Ромеро в twitter.

Прощание казалось эмоциональным, Суарес и ряд одноклубников не удержались от слез. Пока официально не известно, где уругваец продолжит карьеру.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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