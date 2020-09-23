Лидер "Барселоны" эмоционально попрощался с одноклубниками
23 сентября, 2020, 19:56
Уругвайский форвард Луис Суарес попрощался с игроками и персоналом испанской "Барселоны"
Об этом сообщил журналист RAC1 Жерар Ромеро в twitter.
Прощание казалось эмоциональным, Суарес и ряд одноклубников не удержались от слез. Пока официально не известно, где уругваец продолжит карьеру.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайский футболист "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе с "Барселоны" в "Ювентус".
- 21 сентября форвард Суарес договорился с руководством "Барселоны" о расторжении контракта.
- 22 сообщалось, что президент испанской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует бесплатно отпускать форварда Луиса Суареса .
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