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Espreso.tvОбществоКиев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта, - глава столичной Госпотребслужбы

Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта, - глава столичной Госпотребслужбы


фото: reuters
По словам столичной Госпотребслужбы Олега Рубана, причиной этому может стать возвращение студентов на обучение в вузы

Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии для "РБК-Украина".

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, уже прошли инкубационный период", - пояснил чиновник.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости коронавирусом.

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"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, что связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.

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