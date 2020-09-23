Конвертопланы морской пехоты США пролетели в центре Киева над Днипром.ВИДЕО
Об этом сообщает посольство США в Твиттер.
Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели по руслу Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенского мостового перехода и пешеходным мостом.
Американские конвертопланы прибыли в Украину для участия в украинском-американских международных учениях Сил специальных операций.
Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам # CV22B , что пролетать над Киевом!- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020
Вы в это время можно будет увидеть полеты # MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами. pic.twitter.com/OgKUdeY2CM
Войска НАТО уже над Киевом. pic.twitter.com/RtRvqRc73o- Ксеноморф Гигер (@PerpetuumUkrop) September 23, 2020
Напомним, ранее стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели в админкордону с Крымом.
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