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Espreso.tvОбществоКонвертопланы морской пехоты США пролетели в центре Киева над Днипром.ВИДЕО

Конвертопланы морской пехоты США пролетели в центре Киева над Днипром.ВИДЕО


фото: rbc.ua
Два американских конвертопланы Bell Helicopter V-22 Osprey в среду днем пролетели в Киеве над Днепром

Об этом сообщает посольство США в Твиттер.

Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели по руслу Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенского мостового перехода и пешеходным мостом.

Американские конвертопланы прибыли в Украину для участия в украинском-американских международных учениях Сил специальных операций.

Напомним, ранее стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели в админкордону с Крымом.

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