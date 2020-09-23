23 сентября, 2020, 14:14

Два американских конвертопланы Bell Helicopter V-22 Osprey в среду днем пролетели в Киеве над Днепром

Об этом сообщает посольство США в Твиттер.

Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели по руслу Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенского мостового перехода и пешеходным мостом.

Американские конвертопланы прибыли в Украину для участия в украинском-американских международных учениях Сил специальных операций.

Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам # CV22B , что пролетать над Киевом!



Вы в это время можно будет увидеть полеты # MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами. pic.twitter.com/OgKUdeY2CM - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020

Войска НАТО уже над Киевом. pic.twitter.com/RtRvqRc73o - Ксеноморф Гигер (@PerpetuumUkrop) September 23, 2020

Напомним, ранее стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели в админкордону с Крымом.

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