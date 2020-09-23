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Espreso.tvОбществоКандидат в мэры на Кировоградщине заплатил за регистрацию "двойника" своего конкурента

Кандидат в мэры на Кировоградщине заплатил за регистрацию "двойника" своего конкурента

Сотрудники Службы безопасности задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на технического кандидата.

За неправомерную выгоду кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов дела после передачи 10 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении относительно подкупа избирателя.

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