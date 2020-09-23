Кандидат в мэры на Кировоградщине заплатил за регистрацию "двойника" своего конкурента
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
По данным следствия, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на технического кандидата.
За неправомерную выгоду кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов.
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Правоохранители задержали обоих фигурантов дела после передачи 10 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении относительно подкупа избирателя.
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