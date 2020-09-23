Кабмин создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, - Немчинов

23 сентября, 2020, 16:12

Кабмин принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

По словам Немчинова, 23 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

"Согласно постановлению Комиссия будет создана, будет утверждено ее Положение и размещено по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников - 230, из них глава и 6 членов комиссии (один из них заместитель)", - написал Немчинов.

По словам министра, главной задачей Комиссии будет лицензирование хозяйственной деятельности в лотерейной сфере.

Он напомнил, что Комиссия была создана в связи с вступлением в силу 13 августа 2020 года закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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