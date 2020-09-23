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Espreso.tvЭкономикаКабмин разрешил докапитализацию Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн

Кабмин разрешил докапитализацию Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн


фото: finclub
Кабинет министров принял постановление о докапитализации государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании.

"По предложению Нацбанка Украины необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования сейчас составляет 6,8 млрд грн", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что для докапитализации банка Министерству финансов поручается выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на указанную сумму на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Министр добавил, что проект решения вносится Минфином с учетом рекомендаций и предложений экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

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