Кабмин разработал проект Национального военного мемориального кладбища, - Гончаренко
23 сентября, 2020, 15:14
23 сентября Кабинет министров представил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища
Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной", - рассказал Гончаренко.
Соответствующий законопроект подготовил Кабмин на рассмотрение Рады.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти