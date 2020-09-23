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Espreso.tvОбществоКабмин разработал проект Национального военного мемориального кладбища, - Гончаренко

Кабмин разработал проект Национального военного мемориального кладбища, - Гончаренко


фото: eurosolidarity.org
23 сентября Кабинет министров представил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной", - рассказал Гончаренко.

Соответствующий законопроект подготовил Кабмин на рассмотрение Рады.

 

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