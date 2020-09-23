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Espreso.tvОбществоК 2025 году в Киеве планируют построить аэропорт для дронов

К 2025 году в Киеве планируют построить аэропорт для дронов


фото: cfts.org.ua
В столице до 2025 года собираются построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщил руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. ... Это амбициозный проект. Мы планируем где-то до 2025 года его построить. Пока бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно ", - отметил Трояк.

Он отметил, что в 2020 году рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине достигнет примерно 500 млн грн.

"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет более 1 млрд грн", - добавил Трояк.

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