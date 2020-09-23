К 2025 году в Киеве планируют построить аэропорт для дронов
Об этом сообщил руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. ... Это амбициозный проект. Мы планируем где-то до 2025 года его построить. Пока бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно ", - отметил Трояк.
Он отметил, что в 2020 году рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине достигнет примерно 500 млн грн.
"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет более 1 млрд грн", - добавил Трояк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти