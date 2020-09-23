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Espreso.tvЭкономикаГраждане в очереди на приобретение жилья будут освобождены от уплаты пенсионного сбора: постановление правительства

Граждане в очереди на приобретение жилья будут освобождены от уплаты пенсионного сбора: постановление правительства


фото: ukrinform
Правительство освободило от уплаты обязательного пенсионного сбора граждан, приобретающих квартиру впервые или стоящих в очереди на получение жилья

Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - написал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к Постановлению от уплаты пенсионного сбора освобождаются граждане, которые стоят в очереди на получение жилья, или граждане, которые покупают жилье впервые.

Отметим, сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости недвижимости.

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