Граждане в очереди на приобретение жилья будут освобождены от уплаты пенсионного сбора: постановление правительства

23 сентября, 2020, 14:44

Правительство освободило от уплаты обязательного пенсионного сбора граждан, приобретающих квартиру впервые или стоящих в очереди на получение жилья

Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - написал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к Постановлению от уплаты пенсионного сбора освобождаются граждане, которые стоят в очереди на получение жилья, или граждане, которые покупают жилье впервые.

Отметим, сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости недвижимости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb