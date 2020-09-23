Граждане в очереди на приобретение жилья будут освобождены от уплаты пенсионного сбора: постановление правительства
23 сентября, 2020, 14:44
Правительство освободило от уплаты обязательного пенсионного сбора граждан, приобретающих квартиру впервые или стоящих в очереди на получение жилья
Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - написал Шмыгаль.
Согласно пояснительной записке к Постановлению от уплаты пенсионного сбора освобождаются граждане, которые стоят в очереди на получение жилья, или граждане, которые покупают жилье впервые.
Отметим, сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости недвижимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти