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Espreso.tvСпортЕвро-2020: соперник сборной Украины назвал имя нового тренера

Евро-2020: соперник сборной Украины назвал имя нового тренера


фото: Getty Images
Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Франк де Бур
Об этом сообщает официальный сайт Футбольной федерации Нидерландов.

Франк де Бур подписал контракт со сборной Нидерландов до лета 2022 года. На посту главного тренера сборной Нидерландов специалист заменит Рональда Кумана, который возглавил испанскую "Барселону". Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.

В тренерский штаб де Бура вошел бывший форвард сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой.

Последним местом работы Франка де Бура была "Атланта Юнайтед" из США. Также голландец тренировал итальянский "Интер", нидерландский "Аякс" и английский "Кристал Пэлас".

Во время игровой карьеры Де Бур был капитаном сборной Нидерландов. На клубном уровне выступал за "Аякс", "Барселону", турецкий "Галатасарай", шотландский "Рейнджерс" и "Аль-Райан" и "Аль-Шамаль" из Катара.

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе на Евро-2020.

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