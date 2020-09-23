Евро-2020: соперник сборной Украины назвал имя нового тренера

Франк де Бур подписал контракт со сборной Нидерландов до лета 2022 года. На посту главного тренера сборной Нидерландов специалист заменит Рональда Кумана, который возглавил испанскую "Барселону". Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.

В тренерский штаб де Бура вошел бывший форвард сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой.

Последним местом работы Франка де Бура была "Атланта Юнайтед" из США. Также голландец тренировал итальянский "Интер", нидерландский "Аякс" и английский "Кристал Пэлас".

Во время игровой карьеры Де Бур был капитаном сборной Нидерландов. На клубном уровне выступал за "Аякс", "Барселону", турецкий "Галатасарай", шотландский "Рейнджерс" и "Аль-Райан" и "Аль-Шамаль" из Катара.

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе на Евро-2020.

19 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов был назначен экс-ассистент Рональда Кумана - канадец Дуайт Лодевегес.

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