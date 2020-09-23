Экс-игрок "Шахтера" рассказал, как Луческу называл себя "гением-левшой"

23 сентября, 2020, 19:07

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Илсиньо поделился воспоминаниями от работы с Мирчей Луческу

Об этом сообщает ESPN .

"В мое время Луческу звонил всем шести бразильцам команды в их комнаты перед матчами и говорил:" Если что-то и случится в этой встрече, это должны сделать вы". В каждом матче бразильцы имели большую долю ответственности. На каждом собрании Луческу приносил нам старую газету. Он ее открывал и говорил: "Послушайте, вы должны быть отражением меня. Я был гением-левшой ". В его время румыны объехали весь мир, играли в Бразилии. Луческу называли "Пеле из Румынии". Он очень любит футбол и очень хорош в рассказывании историй. Я мог бы написать о них целую книгу", - рассказал бразилец.

34-летний Илсиньо выступал за донецкий "Шахтер" с 2007-го по 2015-й год на позиции правого полузащитника. В общем провел за "горняков" 175 матчей, забил 22 мяча и отдал 19 результативных передач.

23 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главной проблемой бельгийского "Гента" перед матчем с киевлянами в Лиге чемпионов стали существенные изменения в составе в межсезонье.