Экс-игрок "Динамо" возглавил румынскую команду

23 сентября, 2020, 17:35

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Тибериу Гиоане стал главным тренером "Прешицы Сэчеле" из румынского округа Брашов

Об этом сообщает "Динамомания".

"Мы рады, что Тибериу согласился принять участие в нашем проект, что подтверждает серьезность наших намерений. Кроме первой команды мы будем уделять внимание юношескому и детскому футболу", - рассказал менеджер клуба Драгой Лунгу.

39-летний Тибериу Гиоане выступал за киевское "Динамо" с 2001-го по 2011-й год. В общем провел за украинский клуб 157 матчей, забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач.

За сборную Румынии центральный полузащитник сыграл 21 матч.