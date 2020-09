Дожди на Западе и небольшой ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 сентября

23 сентября, 2020, 16:20

24 сентября температура воздуха в Украине прогреется от + 7 ° C ночью до + 27 ° C днем

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"В Украине завтра снова будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера - то есть, повышенное атмосферное давление и сухо. Однако нашим западным областям все же немного забросит в четверг локальных дождей", - отметила синоптик.

Ветер в Украине будет юго-восточного направления с.

Температура воздуха ночью +7 ° C ... + 12 ° C, на юге + 12 ° C ... + 16 ° C, завтра днем ожидается + 22 ° C ... + 27 ° C.

В Киеве пока все - без изменений, сухо, солнечно и тепло, до + 25 ° C ... + 26 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb