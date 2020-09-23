Делили украденный канализационный люк: на Луганщине задержали братьев, которые насмерть замучили собутыльника

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области в Facebook.

Подозреваемыми оказались жители г. Кременная 22 и 28 лет. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

"Вчера, 22 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение от 66-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским, что в домовладении по переулку К. Запорожца с множественными телесными повреждениями и ножевыми ранениями обнаружен труп 45-летнего мужчины", - рассказали в полиции.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством отдела полиции. В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства.

Полицейские установили, что во время употребления алкогольных напитков у мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли телесные повреждения мужчине и покинули место преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

В уголовном розыске подчеркнули, что подозреваемые - братья.

Отмечается, что убитого сначала забили ногами и руками, потом издевались при помощи деревянной палки, выкололи глаза ножницами, вилкой и ножом беспощадно наносили удары в шею и паховую зону мужчины, который был в полусознательном состоянии.

В департаменте уголовного розыска отметили, что во время совместного распития алкоголя между двумя братьями и убитым произошла ссора. Причиной ссоры стал украденный убитым вблизи дома братьев канализационный люк.