 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБывший лидер "Шахтера" может переехать в Англию

Бывший лидер "Шахтера" может переехать в Англию


фото: Getty Images
Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста в ближайшее время может перейти в английский "Вулверхэмптон"

Об этом сообщает Tuttosport .

Агент бразильца Жорже Мендеш сейчас находится в Англии, где пытается согласовать трансфер Косты. "Ювентус" уже одобрил потенциальный переход.

"Вулверхэмптон" рассматривает Дугласа Косту, как замену Диогу Жоты, который недавно перебрался в "Ливерпуль" за более 45 млн евро.

Контракт 29-летнего бразильца с "Ювентусом" заканчивается в 2022 году. В прошлом сезоне Коста провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать