Бывший лидер "Шахтера" может переехать в Англию
23 сентября, 2020, 17:50
Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста в ближайшее время может перейти в английский "Вулверхэмптон"
Об этом сообщает Tuttosport .
Агент бразильца Жорже Мендеш сейчас находится в Англии, где пытается согласовать трансфер Косты. "Ювентус" уже одобрил потенциальный переход.
"Вулверхэмптон" рассматривает Дугласа Косту, как замену Диогу Жоты, который недавно перебрался в "Ливерпуль" за более 45 млн евро.
Контракт 29-летнего бразильца с "Ювентусом" заканчивается в 2022 году. В прошлом сезоне Коста провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.
- 17 августа стало известно, что английский "Манчестер Юнайтед" интересуется Дугласом Костой .
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