Болгария разоблачила российских дипломатов в шпионаже

23 сентября, 2020, 17:45

Специализированная прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду, 23 сентября, на ее официальном сайте.

Как сообщается, россияне занимались в Болгарии сбором информации, составляющей государственную тайну, для ее дальнейшей передачи спецслужбам РФ.

При этом отмечается, что свою шпионскую деятельность злоумышленники вели еще с 2016 года.

По данным следствия, россиян интересовала, в частности, информацию о планах по модернизации болгарской армии и технического состояния его боевой техники.

Для этого они установили контакты с гражданами Болгарии, которые имели доступ к документам, касающимся военно-промышленного комплекса страны, обещая им при содействии денежное вознаграждение.

Напомним, что еще двух российских дипломатов, также уличенных в шпионаже в пользу Кремля, болгарские власти выдворили из страны в январе.