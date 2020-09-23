Болгария разоблачила российских дипломатов в шпионаже
Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду, 23 сентября, на ее официальном сайте.
Как сообщается, россияне занимались в Болгарии сбором информации, составляющей государственную тайну, для ее дальнейшей передачи спецслужбам РФ.
При этом отмечается, что свою шпионскую деятельность злоумышленники вели еще с 2016 года.
По данным следствия, россиян интересовала, в частности, информацию о планах по модернизации болгарской армии и технического состояния его боевой техники.
Для этого они установили контакты с гражданами Болгарии, которые имели доступ к документам, касающимся военно-промышленного комплекса страны, обещая им при содействии денежное вознаграждение.
Напомним, что еще двух российских дипломатов, также уличенных в шпионаже в пользу Кремля, болгарские власти выдворили из страны в январе.
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