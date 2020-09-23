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Espreso.tvОбществоБолгария разоблачила российских дипломатов в шпионаже

Болгария разоблачила российских дипломатов в шпионаже


фото: dw
Специализированная прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду, 23 сентября, на ее официальном сайте.

Как сообщается, россияне занимались в Болгарии сбором информации, составляющей государственную тайну, для ее дальнейшей передачи спецслужбам РФ.

При этом отмечается, что свою шпионскую деятельность злоумышленники вели еще с 2016 года.

По данным следствия, россиян интересовала, в частности, информацию о планах по модернизации болгарской армии и технического состояния его боевой техники.

Для этого они установили контакты с гражданами Болгарии, которые имели доступ к документам, касающимся военно-промышленного комплекса страны, обещая им при содействии денежное вознаграждение.

Напомним, что еще двух российских дипломатов, также уличенных в шпионаже в пользу Кремля, болгарские власти выдворили из страны в январе.

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