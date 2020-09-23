Более жалкого Путина на выступлении Генассамблеи ООН я не видел, - Сазонов

23 сентября, 2020, 13:55

Президент России на выступлении Генассамблеи ООН был жалким и растерянным, считает политический эксперт

Такое мнение высказал политический обозреватель Кирилл Сазонов в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на телеканале Еспресо.



"Я слушал выступления нашего президента и президента РФ Путина. Знать, о чем говорит наш враг, тоже нужно. В своем выступлении Владимир Путин обратился к мировому сообществу с предложением запретить введение экономических санкций. Санкции, по его мнению, влияют не только на страну, против которой их вводят, но и на мировую экономику в целом. И это выглядело очень жалко. Я давно не видел такого растерянного Путина в выступлениях на международной арене", - отметил политический обозреватель.

Кирилл Сазонов добавил, что экономические санкции против Российской Федерации нужно вводить не против компаний, а против целого сектора.



"Я считаю, что санкции против России будут более действенными, если вводить секторальные санкции. То есть, вводить ограничения не на нефтяные компании, а блокировать энергоносители из России, ведь РФ на сегодня - это большая нефтяная бочка", - утверждает Сазонов.