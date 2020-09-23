Апелляционный суд признал символику "СС Галичина" не нацистской, - адвокат

23 сентября, 2020, 19:45

Шестой апелляционный административный суд признал, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко в Facebook.

"История начиналась как нехитрая провокация агентов "русского мира". 2017 журналистка "Страна.UA" обращается в Украинский институт национальной памяти за разъяснением: подпадает символика дивизии Ваффен-СС" Галичина "под запрет. Тогдашний глава УИНП Владимир Вятрович ответил, что согласно пункту 5 части 1 упомянутого Закона, где приведен перечень того, что именно считается нацистской символикой; нет символики "Галичины", поэтому она не является нацистской и запрещенной в Украине ", - говорится в заметке.

Он рассказал, что впоследствии журналистка обратилась в ОАСК с требованием запретить Институту делать подобные выводы относительно символики дивизии. Иск тогда был частично удовлетворен.

"На это решение было подано апелляционное заявление. Сегодня Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской", - написал юрист.