Антикоррупционные органы в Украине должны оставаться независимыми, - Всемирный банк
Об этом в Facebook передает пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе Арупа Банерджи.
"Мы твердо убеждены, что антикоррупционные институты и их руководство должны и в дальнейшем оставаться независимыми и полностью профессиональными. Эти принципы позволяют выявлять коррупционную деятельность и привлекать коррупционеров к ответственности", - сказал Банерджи.
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Также он подчеркнул, что проблема коррупции в Украине требует решения.
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"За последние годы при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров Украины создала надежную антикоррупционную инфраструктуру. Но коррупция до сих пор остается значительным препятствием для развития государства", - заявил он.
- Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
- 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя САП.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
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