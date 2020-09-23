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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционные органы в Украине должны оставаться независимыми, - Всемирный банк

Антикоррупционные органы в Украине должны оставаться независимыми, - Всемирный банк

Украинские антикоррупционные органы и их руководство должны оставаться независимыми и профессиональными

Об этом в Facebook передает пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе Арупа Банерджи.

"Мы твердо убеждены, что антикоррупционные институты и их руководство должны и в дальнейшем оставаться независимыми и полностью профессиональными. Эти принципы позволяют выявлять коррупционную деятельность и привлекать коррупционеров к ответственности", - сказал Банерджи.

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Также он подчеркнул, что проблема коррупции в Украине требует решения.

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"За последние годы при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров Украины создала надежную антикоррупционную инфраструктуру. Но коррупция до сих пор остается значительным препятствием для развития государства", - заявил он.

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