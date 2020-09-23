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Espreso.tvОбществоАктер Круз полетит в 2021 году в космос на корабле SpaceX

Актер Круз полетит в 2021 году в космос на корабле SpaceX

Голливудский актер Том Круз в октябре 2021 года отправится на корабле Сrew Dragon на орбиту

Об этом сообщает американское издание Deadline .

Эту информацию подтверждают данные сайта космических запусков Space Shuttle Almanac, который опубликовал план миссий космических агентств на последующие годы. Среди полетов - путешествие Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

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