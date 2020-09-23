Актер Круз полетит в 2021 году в космос на корабле SpaceX
23 сентября, 2020, 19:31
Голливудский актер Том Круз в октябре 2021 года отправится на корабле Сrew Dragon на орбиту
Об этом сообщает американское издание Deadline .
Эту информацию подтверждают данные сайта космических запусков Space Shuttle Almanac, который опубликовал план миссий космических агентств на последующие годы. Среди полетов - путешествие Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
With the arrival of the @MBRSpaceCentre Astronauts @astro_hazzaa and @Astro_Alneyadi at @NASA_Johnson this week, can we assume they are the two Emirati crew members who will make the 6 mth stay on the #ISS in Oct 2022? pic.twitter.com/b2Sdr06hUc- Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 21, 2020
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