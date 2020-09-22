Зеленский заявил, что в Украине люди устали от карантина
22 сентября, 2020, 21:20
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине - низкая смертность от COVID-19, но люди устали от карантина
Об этом он сказал во время разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба ОП .
Лидеры стран обсудили ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с коронавирусом.
"Зеленский отметил, что в Украине - низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
Президенты надеются на быстрое создание вакцины и договорились координировать усилия стран по противодействию распространению коронавируса.
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