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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон для упрощения доступа к кредитам малого и среднего бизнеса

Зеленский подписал закон для упрощения доступа к кредитам малого и среднего бизнеса


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №873-ІХ о государственных портфельных гарантиях

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем", который парламент принял 3 сентября.

"Документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий", - говорится в сообщении.

Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. При этом для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, не превышает 80% общей суммы долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает введение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем позволит реализовать инициативы Президента Украины относительно доступного ипотечного кредитования.

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