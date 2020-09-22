Заместитель представителя Украины в ТКГ Фокин распространяет антиукраинские выдумки в интересах РФ, - Княжицкий
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а" языковой закон "противоречит Конституции. Фокин сказал об этом украинском радио. Он еще много чего наговорил. Но российские танки появились на украинской земле не из-за языкового вопроса ", - написал Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что пребывание в должности заместителя представителя Украины в ТКГ человека, которая транслирует российскую пропаганду, вредно.
"Как может представлять президента Украины Зеленского на переговорах о прекращении агрессии России лицо, которое транслирует российскую манипуляцию в интересах России? Очевидно, что вся работа этого лица, которое распространяет антиукраинские выдумки, вредна", - подытожил Княжицкий.
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин ...Опубликовано Миколой Княжицким Понедельник, 21 сентября 2020 г.
- Напомним, ранее Фокин заявил о необходимости "всеобщей амнистии" в ОРДЛО и особого статуса "всего Донбасса".
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти