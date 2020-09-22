Заместитель представителя Украины в ТКГ Фокин распространяет антиукраинские выдумки в интересах РФ, - Княжицкий

22 сентября, 2020, 08:23

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что первый заместитель представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин распространяет антиукраинские манипулятивные месседжи в интересах России

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а" языковой закон "противоречит Конституции. Фокин сказал об этом украинском радио. Он еще много чего наговорил. Но российские танки появились на украинской земле не из-за языкового вопроса ", - написал Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что пребывание в должности заместителя представителя Украины в ТКГ человека, которая транслирует российскую пропаганду, вредно.

"Как может представлять президента Украины Зеленского на переговорах о прекращении агрессии России лицо, которое транслирует российскую манипуляцию в интересах России? Очевидно, что вся работа этого лица, которое распространяет антиукраинские выдумки, вредна", - подытожил Княжицкий.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин ... Опубликовано Миколой Княжицким Понедельник, 21 сентября 2020 г.