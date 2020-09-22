За прошедшие сутки оккупанты трижды обстреляли украинских военных и продолжили строить укрепления на Донетчине
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Выстрелы из стрелкового оружия и гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.
"Одиночные неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
Также 21 сентября был выявлен факт дополнительного инженерного оборудования оккупантами позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки (Донецкая область).
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