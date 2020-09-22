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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты трижды обстреляли украинских военных и продолжили строить укрепления на Донетчине

За прошедшие сутки оккупанты трижды обстреляли украинских военных и продолжили строить укрепления на Донетчине

В понедельник, 21 сентября, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Выстрелы из стрелкового оружия и гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

"Одиночные неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

Также 21 сентября был выявлен факт дополнительного инженерного оборудования оккупантами позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки (Донецкая область).

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