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Espreso.tvОбществоИзменения в постановление о местных выборах поставят под сомнение их легитимность, - Разумков

Изменения в постановление о местных выборах поставят под сомнение их легитимность, - Разумков

Внесении изменений в постановление о порядке проведения очередных местных выборов в Украине ставит под сомнение их легитимность

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Прямой".

"Проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны. Вносить изменения в этот процесс, который уже начался? А начался он именно потому, что Верховная Рада приняла такое решение... Вчера выдвигали кандидатов по стране, в воскресенье. Кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов", - сказал Разумков.

Местные выборы не будут проводить в 18 громадах Донецкой и Луганской областей на подконтрольных территориях.

  • Ранее Разумков заявил, что принятие нового закона "О столице" до 25 октября маловероятно.

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