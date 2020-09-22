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Espreso.tvОбществоИз-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом: в Британии вновь усиливают карантин

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом: в Британии вновь усиливают карантин

На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом правительство Великобритании решило усилить противоэпидемические мероприятия

Как заявил британский премьер Борис Джонсон, начиная с 24 сентября, все рестораны и пабы должны работать до 22:00. Кроме того, клиентов разрешается обслуживать только за столом, сообщает DW .

В правительстве отметили, что в отдельных регионах Северной и Центральной Англии такие меры уже ввели.

Ожидается, что 22 сентября Джонсон обратится с речью к народу из-за ситуации с коронавирусом в стране.

В последние дни в Великобритании наблюдался стремительный рост количества новых выявленных случаев заражения коронавирусом. В среднем ежедневно добавлялось от 3,5 до 4 тысяч новых случаев.

Сейчас правительство рассматривает возможность введения более жестких ограничений на две-три недели, во время которых рестораны и пабы могут снова полностью закрыть.

Напомним, 19 сентября Борис Джонсон заявил, что в Британии началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Всего в мире на коронавирус заболели более 31,5 млн человек.

Антилидер хз заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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