Юнаков: в Раде создают межфракционное объединение, которое готово "на все ради мира"

22 сентября, 2020, 23:02

В Верховной Раде сейчас создают межфракционное объединение, которое готово на все "ради мира" в Украине

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Вы знаете, что сейчас создается межфракционное объединение под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой". На мой взгляд, это "мир любой ценой", - отметил нардеп.

Он добавил, что во фракции "Слуга народа" есть 40 депутатов, которые разделяют западные ценности.

"Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40. Это те, которых, на мой взгляд, сейчас сложно сбить с пути. Да, по ним работают, пытаются найти слабые места, но, видимо, пока не находят", - отметил Юнаков.

В то же время, он уверен, что проукраински настроенные депутаты смогут вовремя среагировать на потенциально опасные инициативы.

"Практически все депутаты, входящие в нашу неформальную внутрифракционную группу, - это люди, которые прошли или АТО, или Майдан, или были волонтерами: Чернов, Радина (Красносельская), Ясько, Булах, Богуцкая, Подгорная, Петрунак, Цыба, Бондарь Г. и т.д. Этих людей всегда видно по результатам голосования", - сообщил Юнаков.

По его мнению, хотя у него не много единомышленников: "Большинство - меньшинство, которое убеждает всех остальных".

"Могу сказать так: если будет рассматриваться важный вопрос, от которого будет зависеть целостность Украины, ее реальные интересы, - думаю, что будет и 200, и 300 человек. Большинство депутатов из разных фракций будут на стороне Украины", - убежден Юнаков.