Ирландские пабы открылись после карантина, введенного в марте
22 сентября, 2020, 22:49
Ирландские пабы снова заработали после полугода карантина
Об этом сообщает France 24.
Все 7 тысяч пабов Ирландии были закрыты 16 марта - накануне Дня Святого Патрика.
Закрытыми остаются пабы в Дублине, где значительно больше больных COVID-19.
В открытых барах остались ограничения: в зале - определенное количество посетителей, соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие защитных средств. На столах рядом с алкоголем - дезинфекторы для рук.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев, и направлены на борьбу со второй волной коронавируса.
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