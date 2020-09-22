Ирландские пабы открылись после карантина, введенного в марте

22 сентября, 2020, 22:49

Ирландские пабы снова заработали после полугода карантина

Об этом сообщает France 24.

Все 7 тысяч пабов Ирландии были закрыты 16 марта - накануне Дня Святого Патрика.

Закрытыми остаются пабы в Дублине, где значительно больше больных COVID-19.

В открытых барах остались ограничения: в зале - определенное количество посетителей, соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие защитных средств. На столах рядом с алкоголем - дезинфекторы для рук.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев, и направлены на борьбу со второй волной коронавируса.