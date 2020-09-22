 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИрландские пабы открылись после карантина, введенного в марте

Ирландские пабы открылись после карантина, введенного в марте

Ирландские пабы снова заработали после полугода карантина

Об этом сообщает France 24.

Все 7 тысяч пабов Ирландии были закрыты 16 марта - накануне Дня Святого Патрика.

Закрытыми остаются пабы в Дублине, где значительно больше больных COVID-19.

В открытых барах остались ограничения: в зале - определенное количество посетителей, соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие защитных средств. На столах рядом с алкоголем - дезинфекторы для рук.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев, и направлены на борьбу со второй волной коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать