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Espreso.tvОбществоВыдавала себя за украинку: на админгранице с Крымом задержали гражданку РФ

Выдавала себя за украинку: на админгранице с Крымом задержали гражданку РФ


фото: reuters
На админгранице с оккупированным Крымом задержали россиянку, которая использовала чужие документы, чтобы попасть на материковую часть Украины

Об этом сообщили в пресс-служба ГПСУ.

"В контрольный пункт въезда-выезда" Чонгар "из оккупированного полуострова прибыла женщина. На поверку она предоставила паспорт гражданки Украины. Однако пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой Российской Федерации , ведь при себе она имела свой настоящий документ. На ТОТ АР Крым иностранка попала незаконно ", - говорится в сообщении.

Паспортный документ гражданки Украины у нее изъяли.

Отмечается, что за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда гражданке Российской Федерации проставлен запрет въезда на территорию Украины сроком на три года.

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Фото: old.dpsu.gov.ua

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