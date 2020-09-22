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Espreso.tvОбществоВместо штрафов - тюрьма: Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за похищение транспорта

Вместо штрафов - тюрьма: Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за похищение транспорта

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в статью 289 УК Украины по противодействию незаконному завладению транспортным средством

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрены штрафы - такие действия наказываются ограничением или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Также лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без устанавливается за незаконное завладение автомобилем с использованием устройств для вмешательства в работу средств охраны, или если объектом похищения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же действия, совершенные группой лиц или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозами, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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