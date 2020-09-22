В Италии жестоко убили известного футбольного арбитра
22 сентября, 2020, 11:22
В Италии в собственном доме убили известного футбольного рефери Даниэле Де Сантис и его подругу
Об этом сообщает La Repubblica .
Даниэле Де Сантис, который работал на матчах второго и третьего по силе итальянских дивизионов, был найден мертвым в своем доме в Лечче.
33-летнего мужчину зарезали, вместе с ним погибла его подруга - 30-летняя Элеонора Манта.
Полиция начала расследование. Соседи сообщили, что слышали крики, а потом видели мужчину, который бежал по улице с ножом в руках.
- Напомним, 14 мая футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алле ограбили в собственном доме в Лондоне.
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