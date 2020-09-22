В Украине в течение суток - 2884 новых случая COVID-19, умерли 59 человек
22 сентября, 2020, 09:02
По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине зафиксировано 181 237 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 3642 - летальные, 79901 человек выздоровел
Об этом сообщает сайт СНБО Украины .
В течение суток 21 сентября было зафиксировано 2884 новых случая коронавируса, 59 пациентов умерли, 1717 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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