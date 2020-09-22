В Украине открылся российский онлайн-магазин, который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР

22 сентября, 2020, 12:21

В Украины 21 сентября запустился интернет-магазин одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries.ua, который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР

Об этом пишет Ain.ua.

Согласно сообщению, 21 сентября 2020 года в Украине запустился интернет-магазин wildberries.ua, который является одним из крупнейших российских онлайн-ритейлеров.

"Wildberries - это российская компания, один из крупнейших онлайн-ритейлеров РФ. Правда, в описании wildberries.ua значится, что компания зарегистрирована в Варшаве. На самом деле, это российский проект, его основатель - Татьяна Бакальчук, одна из самых богатых женщин РФ", - пишет Ain.

Издание отмечает, что компания активно расширяется в РФ и обращается за помощью к местной власти.

В издании отметили, что клиентам в Украине доступно более 3 млн наименований товаров, среди которых - продукция российских компаний. Клиенты интернет-магазина смогут получить заказ в 8 тыс. партнерских точках выдачи или курьерской доставкой.

При этом говорится, что среди партнеров интернет-магазина служба доставки Meest и Новая Почта. Заявленный срок доставки - 10-12 дней.

В то же время, украинский блогер Антон Ходзё на странице в Facebook сообщил, что интернет-магазин Wildberries в Украине продает футболки с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, символикой России и СССР.

"Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция Росии? А за ВДВ? А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах ! ", - написал Ходзё.

Ходзё также допустил, что сотрудничество российского ритейлера с "Новой Почтой" и "Meest" является ложным, и спросил компании, являются ли они партнерами этого магазина.

Кроме того, блогер обратил внимание Службы безопасности Украины на ситуацию с продажей одежды с символикой страны-агрессора.