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Espreso.tvОбществоВ Украине для лечения больных COVID-19 максимально могут развернуть 52 тыс. коек, - Степанов

В Украине для лечения больных COVID-19 максимально могут развернуть 52 тыс. коек, - Степанов

По словам Степанова, для лечения больных коронавирусом максимально могут развернуть 50-52 тыс. коек

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию Левый берег.

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которую можем развернуть "под ковид", это 50-52 тыс. Больше нельзя", - сообщил Степанов.

По его словам, сейчас в Украине под лечение больных коронавирусом выделены 36 тыс. коек. А Минздрав планирует подготовить еще 16 тыс. коек.

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