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Espreso.tvОбществоВ учебнике по украинскому языку нашли изображение с надписью "Моршинская"

В учебнике по украинскому языку нашли изображение с надписью "Моршинская"

В учебнике по украинскому языку для 3 класса напечатали задачи с изображением воды "Моршинская". Компания не видит признаков рекламы

Об этом сообщает Общественное .

"В школьном учебнике нашли изображение с надписью "Моршинская". Почти треть девятой страницы учебника по украинскому языку занимает реклама минеральной воды", - говорится в сообщении.

При этом в учебнике предлагают задания, чтобы рассмотреть этикетку и ответить на пять вопросов - как называется эта вода, содержит ли она газ, можно ли ее употреблять и другие.

На запрос Общественного относительно изображения компания "Моршинская" ответила, что "не рассматривает детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламы" и не способствовала этой публикации в учебнике.

В компании также отметили, что из-за того, что этикетка использована в "образовательных целях", она не может запретить Министерству образования использовать свой бренд.

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