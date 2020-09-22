В учебнике по украинскому языку нашли изображение с надписью "Моршинская"
Об этом сообщает Общественное .
"В школьном учебнике нашли изображение с надписью "Моршинская". Почти треть девятой страницы учебника по украинскому языку занимает реклама минеральной воды", - говорится в сообщении.
При этом в учебнике предлагают задания, чтобы рассмотреть этикетку и ответить на пять вопросов - как называется эта вода, содержит ли она газ, можно ли ее употреблять и другие.
На запрос Общественного относительно изображения компания "Моршинская" ответила, что "не рассматривает детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламы" и не способствовала этой публикации в учебнике.
В компании также отметили, что из-за того, что этикетка использована в "образовательных целях", она не может запретить Министерству образования использовать свой бренд.
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