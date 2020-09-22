В России истребитель Су-30 разбился во время тренировочного полета

22 сентября, 2020, 16:12

Истребитель Су-30 упал в Тверской области при осуществлении планового учебно-тренировочного полета

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Отмечается, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24 декабря 2019 в России разбился истребитель пятого поколения Су-57

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