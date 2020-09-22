 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ России - рекордная с конца июля смертность от коронавируса

В России - рекордная с конца июля смертность от коронавируса


фото: reuters
Количество смертей из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 160, это максимум с 31 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19

Согласно сообщению, число заразившихся коронавируса в России увеличилось за сутки на 6215 человек. Также за минувшие сутки в стране выздоровели 5976 человек.

С начала пандемии в России выявлено 1115810 случаев COVID-19, выздоровели 917 949 пациентов, умерли - 19649.

По состоянию на утро 22 сентября, с начала пандемии коронавирус поразил 181237 украинца, 3642 человека умерли, выздоровели - 79901.

Всего в мире на коронавирус заболели более 31500000 человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать