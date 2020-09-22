В России - рекордная с конца июля смертность от коронавируса

22 сентября, 2020, 14:22

Количество смертей из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 160, это максимум с 31 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19

Согласно сообщению, число заразившихся коронавируса в России увеличилось за сутки на 6215 человек. Также за минувшие сутки в стране выздоровели 5976 человек.

С начала пандемии в России выявлено 1115810 случаев COVID-19, выздоровели 917 949 пациентов, умерли - 19649.

По состоянию на утро 22 сентября, с начала пандемии коронавирус поразил 181237 украинца, 3642 человека умерли, выздоровели - 79901.

Всего в мире на коронавирус заболели более 31500000 человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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