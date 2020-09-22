В России разрешили тестировать на людях третью вакцину от коронавируса

22 сентября, 2020, 13:45

Министерство здравоохранения РФ позволило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на сообщение центра.

Разработка центра - цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. В центре объяснили, что в таких вакцинах используются или ослабленные вирусы, способные вызвать инфекционные заболевания, или убиты, то есть инактивированные.

Испытания новой вакцины будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время, говорится в сообщении. В них примут участие более три тысячи добровольцев. В Центре Чумакова отметили, что это «будет отвечать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных».

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи.

По словам генерального директора центра, члена-корреспондента РАН Айда Ишмухаметов, клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

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В середине августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздраве. Она получила название "Спутник V". Сейчас вакцина проходит финальный этап испытаний. В то же время в сентябре уже началась вакцинация москвичей.

Всего в мире на коронавирус заболели более 31,5 млн человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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