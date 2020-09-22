В России ФСБ схватила руководство "Церкви последнего завета"

22 сентября, 2020, 14:50

В Красноярском крае РФ сотрудники ФСБ после обысков увезли на вертолете руководителей "Церкви последнего завета" и подозревают их в насилии и причинении тяжкого вреда здоровью

Об этом сообщает Медиазона .

Общество виссарионцев находится у озера Тиберкуль. Трансляцию с места событий в Фейсбуке вел местный житель Александр Староверов.

По словам Староверова, сотрудники ФСБ задержали основателя общины, бывшего милиционера Сергея Торопа (Виссариона) и его первого помощника Вадима Редькина. Их посадили в вертолет и увезли.

Также были задержаны Владимир Ведерников и Василий Бойко, который проходит обвиняемым по делу о препятствовании работы сотрудников РЕН ТВ.

Адвокат Иван Хорошев, представляющий интересы виссарионцив, рассказал, что всего сотрудники ФСБ задержали в поселении пять человек.

На дороге в поселок стоят полицейские и не пускают туда адвокатов.

По данным Хорошева, в поселении, вероятно, находятся бойцы подразделения "Вымпел" ФСБ, а у нескольких членов общины продолжаются обыски.

На поляне возле поселения приземлились три вертолета, а после задержания Виссариона туда из районного центра Курагино направились несколько колонн автозаков и других служебных автомобилей.

Тороп, бывший слесарь и участковый милиционер с Минусинка Красноярского края, создал "Церковь последнего завета" в 1991 году и тогда же основал у озера Тиберкуль экопоселения, где проживают несколько сотен его последователей.

Позже в СК РФ сообщили, что задержанным могут предъявить обвинения в насилии и причинении тяжкого вреда здоровью.

Лидеры церкви Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников сейчас задержаны: "в дальнейшем им планируется предъявить обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 239, пп." А "," б "ч.3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам) ".

Следствие РФ считает, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие. В результате такого длительного давления некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.

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