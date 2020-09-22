В Раде предлагают создать госфонд поддержки медицины, спорта и культуры
Об этом сообщил информационное управление Верховной Рады.
Согласно сообщению, члены комитета во время заседания рассмотрели проекты законов Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки №3899 и альтернативный №3899-1.
Отмечается, что проектами законов предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс изменения, которые позволят направить средства, полученные от платежей за лицензии на организацию и проведение азартных игр, на социальные цели.
В частности, проекты законов предусматривают создание отдельного Государственного фонда поддержки в составе Специального фонда государственного бюджета Украины; направления отчислений ежегодных платежей за лицензии на организацию и проведение азартных игр в Фонд; направление 50% платежей за лицензии на проведение азартных игр в казино и на игровых столы и автоматы, а также 100% платежей за лицензии на букмекерские пункты в бюджеты местного самоуправления. Также предлагается механизм использования аккумулированных в Фонде средств.
Так, отмечается, что средства Фонда будут направлены на поддержку массового, детского, детско-юношеского, резервного спорта, спорта высших достижений, спорта инвалидов и ветеранов; финансирование мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта инвалидов; развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительства и модернизации спортивных сооружений за счет полученных доходов от платежей за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности.
Также отмечается, что соответствующее заключение Комитета отправлено в Комитет по вопросам бюджета, как главного комитета.
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