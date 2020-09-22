В Раде предлагают создать госфонд поддержки медицины, спорта и культуры

22 сентября, 2020, 13:39

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о создании Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки

Об этом сообщил информационное управление Верховной Рады.

Согласно сообщению, члены комитета во время заседания рассмотрели проекты законов Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки №3899 и альтернативный №3899-1.

Отмечается, что проектами законов предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс изменения, которые позволят направить средства, полученные от платежей за лицензии на организацию и проведение азартных игр, на социальные цели.