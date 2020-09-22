В ООН знают о действиях россиян по вытеснению проукраинского населения из Крыма, - Кислица

22 сентября, 2020, 12:49

Посол Украины в ООН выразил убеждение о желании России вытеснить проукраинское население из Крыма

Об этом представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал в интервью " Крим.Реалиям ".

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарским патриотам, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму - она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму - максимально выдавить любого - будь то крымские татары или иная этническое меньшинство ", - отметил посол Украины в организации.

Кислица отметил, что речь идет о десятках тысяч, а то и сотни тысяч россиян, которые были переселены в Крым за время аннексии.

"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", - отметил посол Украины при ООН Сергей Кислица.

В то же время, господин посол выразил благодарность тем гражданам Украины из Крыма, которые несмотря ни на что, продолжают оставаться на полуострове.

Отметим, в конце 2019 заместитель представителя президента в АРК Тамила Ташева заявила, что за более 5 лет оккупации Крыма РФ переместила на остров около 500 тыс. россиян

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